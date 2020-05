Trump rompe relações com a Organização Mundial de Saúde

"Como eles falharam em realizar as reformas solicitadas e muito necessárias, encerraremos hoje o nosso relacionamento com a Organização Mundial da Saúde e redirecionaremos esses fundos para outras necessidades", disse o presidente dos EUA em coletiva de imprensa edit

Sputnik Brasil - O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira o rompimento do seu país com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Depois de meses acusando a OMS de favorecer a China, Donald Trump anunciou nesta sexta-feira que as contribuições do seu país para a entidade serão redirecionadas à outras organizações.

"Como eles falharam em realizar as reformas solicitadas e muito necessárias, encerraremos hoje o nosso relacionamento com a Organização Mundial da Saúde e redirecionaremos esses fundos para outras necessidades mundiais e merecedoras de saúde pública global", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca.

Os EUA são o maior contribuidor financeiro da OMS, fornecendo à agência da ONU entre US$ 212 milhões e US$ 513 milhões por ano (entre R$ 1,1 e R$ 2,7 bilhões). No ano passado, a contribuição norte-americana à entidade foi de US$ 453 milhões (R$ 2,4 bilhões), segundo dados do governo dos Estados Unidos.

Trump aproveitou a ocasião para acusar mais uma vez a China de controlar as decisões da OMS e criticou as leis sobre segurança de Hong Kong, aprovadas pelo governo chinês. Trump ainda prometeu adotar sanções aos políticos de Hong Kong, responsáveis pela diminuição da autonomia da cidade em relação à China continental.

