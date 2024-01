Trump vence com folga na primária inicial nos Estados Unidos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conquistou uma vitória decisiva na primeira primária republicana de 2024 em Iowa nesta segunda-feira, consolidando sua liderança dentro do partido, apesar de enfrentar diversas questões legais. O governador da Flórida, Ron DeSantis, assegurou a segunda posição, ultrapassando a ex-embaixadora da ONU, Nikki Haley, na disputa para emergir como a principal alternativa a Trump. A vitória de Trump, com 51% dos votos, de acordo com a Edison Research, marcou uma margem sem precedentes na história das primárias republicanas de Iowa. A informação foi reportada pela Reuters .

Com 95% dos votos esperados contados, a liderança de Trump sobre seus rivais, com DeSantis a 21% e Haley a 19%, destaca ainda mais sua dominação nas pesquisas nacionais. O empresário Vivek Ramaswamy, que obteve pouco menos de 8% dos votos, retirou sua candidatura presidencial e endossou Trump. O desempenho de Trump demonstrou sua popularidade duradoura entre os eleitores republicanos, apesar das controvérsias relacionadas à sua participação no ataque ao Capitólio e às inúmeras acusações criminais relacionadas à eleição de 2020.

continua após o anúncio

Os resultados revelaram o apelo abrangente de Trump, vencendo maiorias entre homens e mulheres, conservadores e independentes. A vitória de Trump em Iowa destaca a aderência formidável que ele mantém sobre o Partido Republicano, tornando improvável uma rápida consolidação do campo contra ele, de acordo com o estrategista republicano Jimmy Centers.

Apesar de suas posições inferiores, DeSantis e Haley permanecem comprometidos em continuar suas campanhas. DeSantis, que investiu pesadamente em Iowa, enfatizou a importância do estado em sua estratégia de campanha. Haley, impulsionada por sua ascensão nas pesquisas recentes, se posicionou como uma principal desafiante a Trump.

continua após o anúncio

O resultado da primária de Iowa prepara o terreno para as próximas primárias em New Hampshire, onde Trump mantém uma liderança menor sobre Haley, com DeSantis ficando para trás. A estratégia de Trump de projetar inevitabilidade ao pular debates e evitar esforços tradicionais de campanha parece estar funcionando a seu favor.

Os habitantes de Iowa enfrentaram temperaturas extremamente frias para participar da primária, com cerca de 1.600 locais sediando o evento. Apesar das preocupações com a menor participação devido ao clima, os apoiadores dedicados de Trump podem ter contribuído para o seu sucesso. Ao contrário de uma eleição típica, a primária de Iowa exige a participação pessoal, com os eleitores se reunindo em pequenos grupos para lançar votos secretos.

continua após o anúncio

O Partido Democrata em Iowa não realizou primárias na segunda-feira, tendo reorganizado seu calendário de indicações. Os democratas votarão por correspondência, com resultados esperados em março. Iowa, historicamente influente nas campanhas presidenciais, tem inclinado consistentemente para o lado republicano nas eleições recentes.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: