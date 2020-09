Turquia diz estar pronta para apoiar e combater ao lado do Azerbaijão

Sputnik - O governo turco afirmou que vê os ataques contra o território do Azerbaijão como se fossem contra a Turquia.

Em meio à escalada das tensões em Nagorno-Karabakh, um porta-voz do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou que Ancara prestará "solidariedade total" a Baku, e condenou "os ataques armênios ao Azerbaijão".

"Nós estamos ao lado do Azerbaijão tanto no campo [de batalha] quanto na mesa [de negociações]. Queremos resolver completamente esta questão", afirmou o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, citado pela agência de notícias Anadolu.

"Este problema tem apenas uma solução. A Armênia deve deixar o território do Azerbaijão. Enquanto isso não acontecer, o problema não será resolvido", afirmou.

Os políticos russos, por sua vez, expressaram sua profunda preocupação com a deterioração dramática da situação na região de Nagorno-Karabakh, o que levou a numerosas baixas, tendo condenado veementemente o uso da força pelas partes do conflito.

