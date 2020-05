Twitter reage a Trump e diz que ele viola liberdade de expressão

Rede social decidiu filtrar os tweets do presidente norte-americano com "checagem de fatos", o que o presidente viu como outra tentativa de silenciar vozes conservadoras edit

Sputnik – O Twitter decidiu responder ao presidente norte-americano Donald Trump, chamando a ordem executiva sobre as mídias sociais de "uma abordagem reacionária e politizada".

Na quinta-feira (28), Trump assinou uma ordem executiva pedindo uma série de ações legislativas e legais para impedir que plataformas populares de mídia social policiem o conteúdo de seus usuários.

A empresa tweetou que o pedido viola a liberdade de expressão na Internet.

​Esta ordem executiva é uma abordagem reacionária e politizada de uma lei histórica. A sessão 230 protege a inovação e a liberdade de expressão americanas e é sustentada por valores democráticos. Tentativas de corroer unilateralmente ameaçam o futuro da fala on-line e das liberdades da Internet

A ordem executiva seguiu a recente decisão do Twitter de filtrar os tweets do presidente norte-americano com "checagem de fatos", que o presidente viu como outra tentativa de silenciar vozes conservadoras.

Anteriormente, o Twitter marcou uma das mensagens do líder americano como sendo falsa e colocou um ícone de aviso por baixo dela com um link para um artigo dizendo que Trump mentiu.

O presidente norte-americano respondeu ameaçando regulamentar rigorosamente ou "fechar" as redes sociais caso continuem a silenciar as vozes conservadoras. As redes sociais dizem que não reprimem os pontos de vista de ninguém, mas que eliminam ou bloqueiam conteúdos que são contrários às suas regras.

