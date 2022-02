Ucrânia convoca reservistas para guerra contra a Rússia

Apoie o 247

247 com Reuters - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta terça-feira (22) que está recrutando reservistas das Forças Armadas por um período especial, mas descartou uma mobilização geral depois que a Rússia anunciou que estava movendo tropas para o leste da Ucrânia.

Uma das piores crises de segurança da Europa em décadas está se desenrolando depois que os EUA e alguns países europeus começaram a forçar a entrada da Ucrânia na OTAN e, em resposta, o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu duas áreas do leste da Ucrânia como independentes. Ambos ficam ao lado da Rússia e são controlados por tropas de voluntários com caças apoiados pela Rússia desde 2014.

Em um discurso televisionado, Zelenskiy disse que ainda está buscando saídas diplomáticas para a crise e saudou a disposição da Turquia de participar de negociações multilaterais, mas disse que a Ucrânia não cederá nenhum território à Rússia. Putin reconheceu a República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk

Dirigindo-se a seu país após uma reunião interpartidária no parlamento, Zelenskiy anunciou um programa de "patriotismo econômico" que incluía o incentivo à produção local e cortes de impostos sobre o valor agregado da gasolina.

"Não há necessidade de mobilização geral hoje. Precisamos reabastecer prontamente o exército ucraniano e outras formações militares", disse ele.

"Como comandante supremo das Forças Armadas da Ucrânia, emiti um decreto sobre o recrutamento de reservistas durante um período especial", disse ele.

"Devemos aumentar a prontidão do exército ucraniano para todas as possíveis mudanças na situação operacional", disse ele.

Zelenskiy criticou publicamente embaixadas estrangeiras e empresários ucranianos por deixarem a Ucrânia por razões de segurança e renovou seu apelo para que as empresas fiquem paradas.

"Todos eles devem ficar na Ucrânia. Suas empresas estão localizadas em solo ucraniano, que é protegido por nossos militares", disse ele.

A Ucrânia e os países ocidentais há muito acusam a Rússia de instigar o conflito no leste da Ucrânia e enviar tropas e armas pesadas para sustentar os separatistas desde 2014. Moscou sempre negou e exigiu que Kiev realizasse conversas diretas com líderes separatistas cuja legitimidade a Ucrânia não reconhece .

"Ontem a Federação Russa reconheceu a independência de quase-entidades nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia", disse Zelenskiy.

"Hoje, ratificou os chamados 'acordos' e deu permissão ao presidente da Rússia para usar as forças armadas no exterior. Isso é no Donbass. No território da Ucrânia. 'Nós não estamos lá' foi substituído pelo oficial 'nós ainda estamos aqui'".

