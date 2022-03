Ucrânia diz que reunião desta segunda-feira pode decidir sobre encontro entre Zelensky e Putin

Apoie o 247

TASS - Representantes das delegações ucraniana e russa que se reúnem por videoconferência nesta segunda-feira (14) devem concordar em marcar uma reunião entre os presidentes dos dois países, disse o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky.

"Representantes das delegações de nossos países negociam diariamente em formato online", disse Zelensky. "Nossa delegação tem a tarefa clara de fazer todo o possível para organizar a reunião presidencial, o que, tenho certeza, é esperado por todos. Eles devem entender que é uma história complicada, além de um caminho difícil, mas extremamente necessário ."

"Nosso objetivo é que no decorrer dessa luta e desse difícil processo de negociação a Ucrânia obtenha o resultado necessário, que é necessário para todos nós, para a paz e a segurança, para que tenhamos garantias normais e efetivas".

O porta-voz da presidência da Rússia, Dmitry Peskov, disse à TASS no final da semana passada que outra rodada de negociações entre Moscou e Kiev seria realizada no formato on-line na segunda-feira. Peskov também disse que a delegação da Rússia nas conversas on-line com a Ucrânia seria liderada pelo assessor presidencial russo Vladimir Medinsky, assim como nas rodadas anteriores de negociações.

A primeira rodada de negociações russo-ucranianas foi realizada na região de Gomel, na Bielorrússia, em 28 de fevereiro. As negociações duraram cinco horas.

A segunda rodada de negociações foi realizada em 3 de março em Belovezhskaya Pushcha, na Bielorrússia. As negociações resultaram em um acordo para abrir corredores humanitários para evacuar civis.

As delegações se reuniram para a terceira rodada de negociações em 7 de março, na região de Brest, também na Bielorrússia. Em 10 de março, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, se reuniu com seu colega ucraniano, Dmitry Kuleba, à margem de um fórum diplomático em Antália, na Turquia.

