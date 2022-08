Ucrânia nega envolvimento no assassinato da filha de Dugin

Darya Dugina morreu após um atentado com bombas instaladas no carro em que viajava edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governo da Ucrânia disse neste domingo (21) que não teve envolvimento na morte de Darya Dugina, filha do filósofo russo Alexander Dugin. “A Ucrânia definitivamente não tem nada a ver com isso”, disse Mykhailo Podolyak, assessor da Presidência da Ucrânia.

Por sua vez, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, declarou: “Se o rastro ucraniano for confirmado […] então devemos falar sobre a política de terrorismo de Estado pelo regime de Kiev”, disse.

Dugina morreu após seu carro explodir em uma rodovia. A explosão foi causada por bombas instaladas no veículo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo relatos da mídia ucraniana, o alvo do ataque seria Dugin, já que os artefatos explosivos estavam em seu carro, dirigido na hora por sua filha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A filha do filósofo era, como seu pai, apoiadora pública de Putin. Ela mantinha uma conta no Telegram com discurso a favor da operação militar russa na Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dugina era jornalista e cientista política e dirigia um site crítico à Ucrânia. Também era comentarista de um canal russo anti-EUA. Junto ao pai, sofreu sanções de Estados Unidos e Reino Unido por supostamente disseminar informações falsas sobre o conflito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.