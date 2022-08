Ultranacionalistas israelenses invadem Mesquita de Al-Aqsa em meio a bombardeios em Gaza

Apoie o 247

ICL

247 - Ultranacionalistas israelenses e colonos invadiram a Mesquita de Al-Aqsa no domingo de manhã enquanto forças israelenses continuam bombardeando a Faixa de Gaza, matando 31 palestinos até o momento.

A invasão começou por volta das 7h, horário local, e continuou por três horas, enquanto os israelenses marcavam o feriado judaico de Tisha B'av, informa o site Middle East Eye. De acordo com a mídia local, pelo menos 1.000 israelenses invadiram a mesquita pela manhã. Uma nova invasão está planejada entre 13h30 e 14h30, organizada por grupos de extrema-direita que defendem a destruição do local sagrado.

O parlamentar de extrema direita Itamar Ben-Gvir liderou um dos grupos que invadiram a mesquita. Ele, que vive em um assentamento ilegal na Cisjordânia ocupada, é o chefe do pequeno partido Poder Judeu e está associado à ideologia Kahanista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como parte de um entendimento de décadas entre a Jordânia e Israel, não-muçulmanos não podem realizar nenhum ritual religioso dentro dos limites da Mesquita de Al-Aqsa, nem os símbolos israelenses podem ser exibidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

مستوطنون يشتمون النبي محمد ويرفعون علم الاحتلال في طريق باب السلسلة pic.twitter.com/7afNCKc4kZ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 7, 2022

O diretor do Ministério da Saúde em Gaza pediu à comunidade internacional que “estenda uma mão amiga imediatamente” aos palestinos, enquanto os hospitais lutam para ajudar as vítimas dos ataques aéreos do regime sionista em meio a uma escassez crítica de combustível.



“A eletricidade agora é de quatro horas por dia”, disse Medhat Abbas à emissora Al Jazeera. “Isso significa que vamos contar com geradores e consumir meio milhão de litros por mês. Não temos esse combustível no momento”.



Abbas olhou para cima enquanto um avião roncava acima dele. “Olhe para nossos céus, isso é o que temos em Gaza. Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos meses”, disse.

O regime sionista alega que todos os locais que ataca em Gaza estão ligados ao grupo Jihad Islâmica da Palestina e que um foguete do próprio grupo teria falhado ao disparar, matando 4 crianças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Multidões se reuniram em Gaza para participar das procissões fúnebres de Khaled Mansour, um comandante da Jihad que foi morto por um ataque israelense na noite de sábado.



Mansour é o segundo membro de alto escalão da Jihad Islâmica a ser morto desde que Israel começou a atacar Gaza na sexta-feira, quando assassinou o comandante do grupo, Taysir al-Jabari.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.