Variante indiana do coronavírus é detectada em 44 países, alerta OMS

De acordo com o documento da Organização Mundial da Saúde, "as sub-linhagens da B.1.617, como a B.1.617.1 e B.1.617.2, "parecem ter taxas maiores de transmissão", com aumento rápido da prevalência já observado em vários países edit

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou, nessa terça-feira (11), que a variante do coronavírus detectada em outubro na Índia, a B.1.617, já foi confirmada em 44 países - 27 novas nações desde 28 de abril.

De acordo com o documento, "as sub-linhagens da B.1.617, como a B.1.617.1 e B.1.617.2, "parecem ter taxas maiores de transmissão", com aumento rápido da prevalência já observado em vários países. O relato foi publicado pelo portal G1.

Doutora Maria Van Kerkhove, responsável técnica do combate contra a Covid-19 na OMS, disse haver "informações de que a B.1.617 é mais contagiosa". De acordo com a médica, existem, por outro lado, elementos que permitem pensar que a variante atenuaria as respostas dos anticorpos que combatem o vírus e, "portanto, nós a classificamos como uma variante preocupante em nível global".

Na plataforma Worldometers, que disponibiliza dados globais sobre a pandemia, a Índia tem o segundo maior número de casos da Covid-19 (23,3 milhões), atrás dos Estados Unidos (33,5 milhões).

Na quantidade de mortes, os indianos ficam em terceiro lugar (254 mil), atrás do Brasil (425 mil) e dos EUA (596 mil).

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.