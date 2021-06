Venezuela e China fortalecem cooperação estratégica

Os dois países realizaram ato comemorativo do centenário da fundação do Partido Comunista da China e dos 47 anos de estabelecimento de relações diplomáticas edit

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante o ato de celebração do centenário da fundação do Partido Comunista da China e dos 47 das relações diplomáticas entre os dois países, destacou que a Venezuela e a China continuarão a estreitar laços de fraternidade com base de cooperação mútua e alianças estratégicas.

Maduro disse que a China é como um “querido irmão mais velho, com uma história milenar, grandeza na cultura, valores e espírito”.

Maduro também elogiou o papel que a China desempenha no destino da comunidade econômica mundial, ao mesmo tempo em que enalteceu sua amizade com seu colega Xi Jinping, “um grande líder, um grande homem, treinado para fazer o bem e liderar a China na paz”, informa a Telesul.

