Venezuela reforça parceria com o Irã e Maduro programa visita a Teerã

ICL

Reuters – O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse no domingo que em breve visitará o Irã para finalizar novos acordos de cooperação com o país do Oriente Médio, que se tornou o principal aliado da Venezuela para aumentar a produção de petróleo em meio às sanções dos EUA.

Venezuela e Irã fortaleceram seus laços desde o ano passado. O governo de Maduro recebeu do Irã equipamento vital para sua indústria de petróleo, que em troca recebeu petróleo bruto e outros recursos primários do país sul-americano. O Irã foi crucial para o aumento da produção de petróleo da Venezuela em 2021.

"Vou a Teerã muito em breve, para uma visita que o presidente (Ebrahim) Raisi me ofereceu, para que nos encontrássemos pessoalmente, para conversarmos e assinarmos novos acordos ... e acelerar processos de cooperação", disse Maduro durante um entrevista com a emissora de notícias via satélite Al Mayadeen em espanhol, que foi depois transmitida pela televisão estatal venezuelana.

Maduro disse que teve duas conversas telefônicas com o presidente do Irã, acrescentando que eles concordaram em trabalhar em novos planos, sem fornecer detalhes. Ele também não informou a data da visita, mas descreveu os dois países como "lutadores".

Em 2022, a Venezuela também buscará reativar os meios de cooperação com os países árabes, acrescentou Maduro, dizendo que "eles nos amam no mundo árabe, sei que os governos e os povos árabes amam a Venezuela".

