"Vergonha histórica": Zelensky divide pronunciamento ao parlamento grego com membro do batalhão neonazi Azov e é criticado

“O Presidente Zelensky acaba de abusar do convite do parlamento grego ao dividir a sua plataforma com membros do Batalhão neonazi Azov", criticou o intelectual Yanis Varoufakis edit

Apoie o 247

ICL

247 - O discurso do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao parlamento grego causou a revolta da sociedade civil e de políticos deste último país. Durante sua intervenção por videoconferência, Zelensky apresentou uma mensagem pré-gravada de um membro grego do batalhão neonazista Azov.

O Batalhão Azov está sediado na cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, onde existe também uma grande comunidade de origem grega, com mais de 100 mil cidadãos. Os neonazistas são acusados de ter lançado o terror sobre os cidadãos da cidade, ameaçando de morte aqueles que procuravam fugir em vez de se alistarem, sem falar nas atrocidades cometidas contra a população de origem russa.

O economista Yanis Varoufakis — que foi ministro das Finanças da Grécia em 2015 — ficou indignado: “O Presidente Zelensky acaba de abusar do convite do parlamento grego ao dividir a sua plataforma com membros do Batalhão neonazi Azov, minando assim a heroica resistência do povo ucraniano à invasão criminosa de Putin. Estamos do lado da Ucrânia, não do Batalhão neonazi Azov”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O nosso parlamento não convidou um nazi”, acrescentou ainda Varoufakis, no Twitter. “Convidou o Presidente da Ucrânia. E foi o Presidente da Ucrânia que trouxe o nazi com ele. E, sim, o presidente do nosso parlamento falhou na defesa do parlamento ao não intervir”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alexis Tsipras, líder do Syriza e ex-primeiro-ministro grego (de 2015 a 2019) também criticou o discurso do neonazi. “O discurso de membros do Batalhão neonazi Azov no parlamento grego é um desafio”, afirmou Tsipras. “Ele falou de um dia histórico, mas é uma vergonha histórica. Damos a solidariedade ao povo ucraniano, mas os nazis não podem ter um lugar no parlamento”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo grego lamentou a participação do membro do Azov. “O Presidente Zelensky, no seu discurso ao parlamento grego, descreveu o sofrimento causado ao povo ucraniano pela invasão russa e focou-se na resistência heroica do seu povo. A inclusão, no discurso, de uma mensagem de um membro do Batalhão Azov foi incorreta e inapropriada“, afirmou Giannis Oikonomou, porta-voz do governo grego, numa mensagem publicada no Facebook. Oikonomou lamentou, porém, que “uma secção da oposição, liderada pelo senhor Tsipras”, esteja a aproveitar o episódio para “mais uma vez justificar a invasão russa“. (Com informações do site Observador).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE