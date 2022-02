Vídeo mostra militar emboscado por ucranianos e blindado russo destruindo carro de civil (imagens fortes)

Apoie o 247

ICL

247 - Um vídeo dos combates na Ucrânia mostra uma sequência de imagens que dão a dimensão da tragédia do conflito no país do Leste do Europeu. A imagem mostra o motorista de um caminhão de transporte russo sendo emboscado e morto por combatentes ucranianos. O mesmo vídeo também mostra um blindado russo passando por cima de um carro dirigido por um civil.

Em um outro vídeo veiculado pela GloboNews, filmado pouco após o veículo ser esmagado pelo carro de combate, é possível ver diversos civis tentando retirar o homem que se encontra preso nas ferragens.

Veja os vídeos (imagens fortes).

Video from earlier showing Russian infiltrators getting ambushed pic.twitter.com/owkKBvUoWU — Woofers (@NotWoofers) February 25, 2022

Veja o vídeo em que civis tentam retirar o homem presos nas ferragens do carro esmagado pelo blindado russo.

Tradutor explica o que cidadãos russos falam com civil preso no carro



➡ Assista na #GloboNews com SINAL ABERTO: https://t.co/bFwcwLpLU9 pic.twitter.com/ZfaPnXR2HW — GloboNews (@GloboNews) February 25, 2022

