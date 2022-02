Vídeo mostra militares russos e ucranianos juntos vigiando a fábrica de Chernobyl

Apoie o 247

RT - Paraquedistas russos estão vigiando a Usina Nuclear de Chernobyl junto com a Guarda Nacional Ucraniana, disse o Ministério da Defesa da Rússia no sábado (26) ao publicar um vídeo supostamente mostrando soldados de ambas as forças guardando as instalações.

As forças russas “chegaram a um acordo” com o batalhão de guardas de usinas nucleares da Guarda Nacional Ucraniana, disse o serviço de imprensa do ministério em comunicado. Os soldados de ambas as nações estão atualmente fornecendo segurança nas unidades da usina, nos depósitos de combustível usado e na cúpula protetora construída sobre o sarcófago do quarto reator destruído, acrescentou.

O vídeo de dois minutos divulgado pelo ministério mostra a área ao redor da usina e pessoas armadas com fuzis de assalto. A filmagem também mostra dois homens em uniforme militar, um com uma bandeira ucraniana no braço, discutindo as câmeras de segurança e detectores de movimento na área.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, a equipe da usina está trabalhando normalmente e o ambiente nuclear no local permanece seguro. O vídeo também mostra pessoas que parecem ser funcionários de usinas de energia e militares medindo os níveis de radiação.

Um homem que parece ser um militar russo é ouvido no vídeo dizendo que o ambiente nuclear está sendo monitorado seis vezes por dia e que a situação permanece sob controle.

A Usina Nuclear de Chernobyl foi o local da pior catástrofe nuclear da história em 1986, quando seu quarto reator entrou em colapso. Um gigantesco sarcófago de aço, que levou anos para ser construído, agora cobre a estrutura em ruínas ao redor do reator danificado, que permanecerá radioativo nos próximos anos.

As forças russas assumiram o controle da área, localizada no norte da Ucrânia, não muito longe da fronteira com a Bielorrússia, na quinta-feira, depois que o presidente Vladimir Putin lançou uma operação militar na Ucrânia.

A agência nuclear ucraniana e o Ministério do Interior alegaram na sexta-feira que houve um aumento nos níveis de radiação do local da usina desativada. A Reuters informou que o aumento pode ter sido causado pela poeira radioativa na área que subiu devido ao equipamento pesado que se deslocava pela área.