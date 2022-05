Visitante vandaliza quadro da Monalisa com um bolo no Louvre (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma das obras de arte mais famosas do mundo, La Gioconda, também conhecida como a Monalisa de Leonardo da Vinci, foi atacada por um visitante neste domingo (29) no Museu do Louvre, em Paris.

O homem, que estava disfarçado, arremessou o que parece ser um pedaço de bolo contra a pintura.

A obra não foi danificada, já que um vidro a protege. De acordo com relatos de outros visitantes nas redes sociais, os seguranças do museu agiram rapidamente e retiraram o homem do local, além de limparem o vidro.

De acordo com as testemunhas, o homem que arremessou o bolo contra Monalisa estava com uma peruca preta e sentado em uma cadeira de rodas. Quando ele foi retirado pelos seguranças, porém, ele saiu andando, o que fez muitos afirmarem que a cadeira de rodas e a peruca eram disfarces para ele conseguir se aproximar do quadro, se passando por uma senhora idosa.

