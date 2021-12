'Vitória de Boric no Chile é refluxo da ofensiva direitista', diz Boulos

Apoie o 247

247 - O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem teto (MTST) e pré candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, avalia que a eleição do progressista Gabriel Boric para a presidência do Chile “representa uma espécie de segunda morte do pinochetismo, o mais cruel regime latino-americano”, além de simbolizar um “refluxo da ofensiva direitista”.

“O resultado tem dois significados diretos para a América Latina. Simboliza, primeiro, o refluxo da ofensiva direitista. No último período, a esquerda venceu na Bolívia, no Peru, em Honduras e, agora, no Chile. Já havia vencido antes no México e na Argentina. No Brasil, Bolsonaro está enfraquecido, e pesquisas indicam amplo favoritismo de Lula para 2022. Ao que parece, a onda de governos autoritários e antipopulares se desfaz antes do que muitos imaginavam”, destaca Boulos em sua coluna na Folha de S. Paulo.

Ainda segundo ele, a eleição do progressista representa “a chegada de uma nova geração de esquerda ao poder. Boric tem 35 anos. É produto das grandes mobilizações estudantis de 2011, que também formaram lideranças como Giorgio Jackson e Camila Valejos, com papel de destaque na coalizão vitoriosa e provavelmente no futuro governo”.

“Mas o governo de Boric terá grandes dificuldades, a começar pelo boicote anunciado de setores econômicos e por não ter maioria parlamentar. Além disso, a contraofensiva da direita se concentrará na Constituinte, formada como resposta à revolta popular. A próxima batalha será o plebiscito sobre as alterações constitucionais progressistas. E não será fácil. Na verdade, nunca foi. Mas os ventos que vem do Chile nos enchem de esperança. O próximo acerto de contas será no Brasil”, finaliza.

