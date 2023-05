Washington não quer guerra com a Rússia, mas escalada na Ucrânia é possível, diz comandante militar dos EUA

As consequências do conflito armado seriam devastadoras para ambos os lados, disse o militar estadunidense edit

TASS - Os EUA não buscam uma guerra com a Rússia, mas observam a probabilidade de escalada do conflito na Ucrânia, disse o presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, Mark Milley, em entrevista para o Foreign Affairs, publicada em seu site na terça-feira (2).

"Acho que é do interesse de todos não escalar. A Rússia não quer uma guerra com a Otan ou os Estados Unidos, e a Otan e os Estados Unidos não querem uma guerra com a Rússia. Portanto, é do interesse de todos a esse respeito, e a Ucrânia certamente não quer essa escalada de guerra em seu território", disse Milley.

Ao mesmo tempo, Milley observou que "a possibilidade de escalada é muito real".

"Todos os dias, estamos sempre - qualquer ação que tomamos, ou qualquer ação que vemos os russos tomando, estamos sempre calculando a possibilidade de escalada, continuou ele. "As consequências do conflito armado entre os Estados Unidos e a Rússia, ou qualquer da Otan e da Rússia, seria devastador para ambos os lados. Portanto, é do interesse de todos não tê-lo."

