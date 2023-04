Xi e Lula apelam a mais países para construir acordo de paz na Ucrânia

Apoie o 247

247 - O presidente Xi Jinping estendeu uma calorosa recepção ao presidente Lula. Ele destacou que a China e o Brasil são os dois maiores países em desenvolvimento e mercados emergentes nos hemisférios leste e oeste. Como parceiros estratégicos abrangentes, a China e o Brasil compartilham interesses comuns extensos. A influência global, estratégica e predominante das relações sino-brasileiras continua a crescer. A China sempre visualiza e desenvolve as relações com o Brasil a partir de uma perspectiva estratégica e de longo prazo, e vê a relação como uma alta prioridade em sua agenda diplomática. A China trabalhará com o Brasil para criar um novo futuro para suas relações na nova era, fornecer benefícios maiores aos dois povos e desempenhar um papel importante e positivo para a paz, estabilidade e prosperidade em suas regiões e no mundo.

O presidente Xi observou que este ano marca o 30º aniversário do estabelecimento da parceria estratégica entre a China e o Brasil, e os dois países celebrarão o 50º aniversário de suas relações diplomáticas no próximo ano. A China está promovendo o desenvolvimento de alta qualidade e a abertura de alta qualidade, e avançando na renovação nacional em todos os aspectos através de um caminho chinês para a modernização. Isso abrirá novas oportunidades para o Brasil e países ao redor do mundo. O presidente Xi convocou as duas partes a manterem comunicação estratégica regular e aumentar a troca de experiências em governança nacional. As duas partes precisam ser firmes em verem umas às outras como importantes oportunidades de desenvolvimento, em apoiar os caminhos de desenvolvimento umas das outras que se adequem às realidades nacionais e em apoiar uma maior solidariedade e colaboração entre os países em desenvolvimento. As duas partes precisam aprofundar a cooperação, avançar constantemente nos principais projetos de cooperação e liberar ainda mais o potencial de cooperação em agricultura, energia, infraestrutura, espaço, aviação, inovação, etc. As duas partes também precisam explorar formas de cooperação mais forte na economia verde, economia digital, energia limpa, etc. A China dá as boas-vindas a mais produtos de alta qualidade do Brasil em seu mercado. A China explorará ativamente uma maior sinergia entre sua Iniciativa Belt and Road e a estratégia de reindustrialização do Brasil. Ambos os lados precisam aproveitar o 50º aniversário de suas relações diplomáticas no próximo ano para realizar mais intercâmbios entre pessoas e cultivar um apoio público mais forte para a amizade sino-brasileira.

O presidente Xi prometeu o firme apoio da China aos países da América Latina e do Caribe (LAC) para cimentar o sólido momentum de paz, estabilidade, independência, solidariedade e desenvolvimento, avançar na integração regional e desempenhar um papel maior nos assuntos internacionais. A China trabalhará com o Brasil para garantir o sucesso contínuo do Fórum China-CELAC, elevar a cooperação entre a China e os países da LAC a um novo patamar e alcançar um desenvolvimento comum. A China também trabalhará com o Brasil para fortalecer a cooperação com o MERCOSUR e a UNASUR. Enfrentando mudanças globais de magnitude nunca antes vista em um século, a China e o Brasil estão decididos a ficar do lado certo da história, praticar o verdadeiro multilateralismo, defender os valores comuns da humanidade, trabalhar por um sistema de governança internacional mais justo e equitativo, verdadeiramente proteger os interesses comuns dos países em desenvolvimento e a justiça e equidade internacional, e construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade. A China intensificará a coordenação estratégica com o Brasil em questões globais de interesse mútuo na ONU, BRICS, G20 e outras instituições multilaterais e aumentará a coordenação na resposta climática.

O presidente Lula disse que estava honrado e orgulhoso de liderar uma grande delegação em sua quarta visita à China. Esta é sua primeira visita fora das Américas desde que foi eleito presidente no ano passado. Essa escolha reflete o afeto do Brasil pela China e o compromisso com as relações Brasil-China. A China é uma força indispensável na política global, economia e comércio, ciência e tecnologia e desempenha um papel vital na promoção da paz e do desenvolvimento mundial. O Brasil está comprometido em construir relações mais estreitas com a China a partir da perspectiva estratégica de moldar uma ordem internacional justa e equitativa. O legislativo e a sociedade brasileira compartilham desse forte desejo de construir relações sólidas e multifacetadas com a China. Observando sua visita encantadora à Huawei, onde se encontrou com representantes empresariais chineses, o presidente Lula expressou profunda admiração pelo progresso da China no 5G e sua esperança de expandir a cooperação Brasil-China em campos relevantes. Ele recebeu com satisfação o investimento chinês em apoio à transformação digital e ao desenvolvimento de baixo carbono do Brasil. Ele acreditava que uma cooperação mais profunda e maior com a China contribuiria para a reindustrialização do Brasil, ajudaria a abordar a pobreza e outras questões e forneceria benefícios ao povo. O Brasil está pronto para desenvolver trocas e cooperação mais próximas com a China em educação e cultura para melhorar a compreensão mútua entre seus povos. O Brasil e a China compartilham visões e interesses comuns em muitas questões internacionais importantes. Ambos os lados defendem o multilateralismo e a equidade e justiça internacionais. O Brasil está pronto para trabalhar com a China para fortalecer a coordenação estratégica no G20, BRICS e outras instituições multilaterais, melhorar a coordenação e cooperação em finanças internacionais, resposta ao clima e proteção ambiental e contribuir para o esforço dos países em desenvolvimento de se libertar de regras injustas e alcançar um desenvolvimento mais justo e equilibrado. O presidente Lula expressou plena confiança de que as relações Brasil-China abraçariam um futuro mais brilhante.

Os dois presidentes também trocaram pontos de vista sobre a crise na Ucrânia. Ambos concordaram que o diálogo e a negociação são a única maneira viável de resolvê-la e que todos os esforços que contribuem para sua resolução pacífica devem ser encorajados e apoiados. Eles apelaram a mais países para desempenhar um papel construtivo para um acordo político sobre a crise na Ucrânia. Os dois presidentes concordaram em manter comunicação sobre o assunto.

Após as conversas, os dois presidentes testemunharam a assinatura de vários documentos de cooperação bilateral em comércio e investimento, economia digital, inovação científica e tecnológica, informação e comunicações, redução da pobreza, quarentena, espaço e outras áreas.

