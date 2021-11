Xi Jinping afirma que China e Asean estão no caminho de boa vizinhança, cooperação e ganho mútuo

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, presidiu, por meio de videoconferência na manhã desta segunda-feira (22), a Cúpula Especial China-Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático) em celebração do 30º aniversário das relações de diálogo

O líder chinês lembrou que as três décadas das relações de diálogo entre a China e a Asean foram extraordinárias. Foi um período no qual o mundo registrou um grande desenvolvimento na globalização econômica e uma transformação profunda na configuração internacional, durangte o qual a China e o bloco aproveitaram as oportunidades dos tempos e alcançaram um progresso substancial no relacionamento bilateral. Ambos os lados se livraram da sombra da Guerra Fria e defenderam em conjunto a estabilidade regional. Durante esses trinta anos, a China e a Asean lideraram a integração econômica na Ásia Oriental e promoveram o desenvolvimento e a prosperidade comum, de forma a fornecer uma vida melhor para mais de dois bilhões de pessoas.

Segundo o presidente chinês, ambos os lados percorreram um caminho brilhante de boa vizinhança, cooperação e ganho mútuo em direção a uma comunidade mais estreita de futuro compartilhado, de forma a dar importantes contribuições ao progresso da humanidade.

