Xi Jinping diz que aprofundar relações com Rússia é escolha estratégica da China

O líder chinês observou que a China segue firme no seu caminho para fortalecer a cooperação estratégica com a Rússia edit

TASS - Durante uma reunião em Moscou com o presidente russo, Vladimir Putin, o líder chinês Xi Jinping disse que promover as relações bilaterais é a escolha estratégica de Pequim, informou o Ministério das Relações Exteriores da China em comunicado publicado em seu site nesta terça-feira (21).

"Consolidar e desenvolver bem as relações China-Rússia é uma escolha estratégica que a China fez com base em seus próprios interesses fundamentais e nas tendências predominantes do mundo", diz o comunicado em seu site, ressaltando as declarações feitas por Xi em Moscou.

Xi também observou que a China está firme em seguir seu curso para fortalecer a cooperação estratégica com a Rússia.

Os dois presidentes "tiveram uma profunda troca" de opiniões sobre a Ucrânia. De acordo com o líder chinês, a maioria dos países apoia o alívio das tensões, apoia as negociações de paz e se opõe a "colocar lenha na fogueira", acrescentou o Ministério das Relações Exteriores da China. Xi assegurou a Putin que "a China continuará a desempenhar um papel construtivo na promoção da solução política da questão da Ucrânia", diz o comunicado ministerial.

Na segunda-feira (20), Xi chegou à Rússia para uma visita de Estado de três dias a convite do presidente russo.

