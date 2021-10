Xi Jinping diz que restauração do assento legítimo da China na ONU é vitória do povo chinês e dos povos do mundo

Afirmação foi feita durante comemoração do 50º aniversário da restauração da representação da República Popular da China na ONU edit

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, participou nesta segunda-feira (25) da Reunião em Comemoração ao 50º Aniversário da Restauração do Assento Legítimo da República Popular da China (RPC) na ONU. Na ocasião, o líder proferiu um discurso importante.

Xi Jinping destacou que, nesta data, há 50 anos, durante a 26ª Assembleia Geral da ONU, a Resolução Nº 2758 foi aprovada por maioria esmagadora. O documento decidiu a recuperação de todos os direitos da RPC na ONU e reconheceu os representantes do governo da RPC como únicos representantes legítimos da China na organização. Trata-se de uma vitória do povo chinês e dos povos de todos os países do mundo.

O presidente chinês assinalou que a restauração do assento legítimo da Nova China na ONU foi um grande evento do mundo e um assunto significativo da entidade. Ele salientou que a conquista foi resultado de esforços conjuntos de todos os países que amam a paz e se atêm à justiça. A iniciativa marcou o retorno do povo chinês representando um quarto da população mundial ao palco da ONU, o que tem um significado importante e profundo tanto para a China quanto para o mundo.

