Xi Jinping e Macron defendem reforço de relações e multilateralismo

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente francês, Emmanuel Macron, atingiram um importante consenso sobre a cooperação China-França para o futuro imediato, durante uma conversação telefônica realizada na noite desta quarta-feira (9).

Em meio à crescente instabilidade e incerteza, o mundo contemporâneo exige mais responsabilidades dos grandes países, assinalou Xi, informa a Xinhua.

Ao qualificar "a independência, o entendimento mútuo, a presciência, o benefício mútuo e os resultados ganha-ganha" como a aspiração original do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e a França, Xi indicou que é um consenso importante dos dois países defender o multilateralismo, salvaguardar o sistema internacional com a Organização das Nações Unidas como núcleo e manter a ordem internacional baseada na convenção internacional.

Os dois países, disse Xi, devem permanecer fiéis à sua aspiração original, aderir ao seu consenso, manter firmemente a direção das relações China-França, fortalecer os intercâmbios, aprofundar a cooperação, manter uma estreita comunicação e coordenação nos principais assuntos internacionais e regionais, a fim de impulsionar um maior desenvolvimento das relações bilaterais.

Xi enfatizou que a China tem plena confiança em seu próprio caminho, teoria, sistema e cultura, e que respeita o caminho de desenvolvimento escolhido independentemente pelos povos de outros países.

Países com sistemas sociais diferentes podem respeitar-se mutuamente, coexistir pacificamente e procurar o desenvolvimento comum, acrescentou.

Ao assinalar que a cooperação entre a China e a União Europeia está adquirindo uma maior importância global e estratégica sob as novas circunstâncias, o presidente chinês disse que, independentemente das mudanças na situação internacional, a China está comprometida a promover o desenvolvimento saudável e estável das relações entre a China e a UE e espera que a UE implemente uma política positiva para a China.

Também pediu esforços conjuntos para acelerar as negociações sobre um acordo de investimento entre a China e a UE, tornar bem-sucedidos o diálogo de alto nível entre a China e a UE sobre meio ambiente e clima e a cooperação digital, e conduzir as relações China-UE a um novo nível.

Por sua parte, Macron disse que a França e a China mantiveram uma sólida cooperação no combate à covid-19 e promoveram os intercâmbios e a cooperação em diversos âmbitos de forma integral.

Com a independência como virtude tradicional de sua política externa, a França dá grande importância ao desenvolvimento das relações com a China e está disposta a trabalhar com ela para aprofundar a cooperação bilateral e a cooperação entre a UE e a China, disse Macron, acrescentando que espera que o acordo de investimento UE-China seja atingido o mais cedo possível.

A França aprecia a importante contribuição da China para atingir o Acordo de Paris sobre mudança climática, assim como seu papel chave no desenvolvimento das vacinas contra a COVID-19 e no alívio da dívida, especialmente seu apoio aos países em desenvolvimento, disse Macron.

A França está disposta a reforçar a coordenação e a cooperação com a China em importantes assuntos globais e regionais como a mudança climática, a saúde pública e a cooperação com os países africanos, disse Macron, que espera novamente visitar a China em uma ocasião oportuna.

Os dois chefes de Estado realizaram discussões sobre a cooperação bilateral e multilateral na próxima etapa, atingiram diversos consensos importantes e ordenaram que os departamentos pertinentes dos dois países reforcem a implementação dos seguintes pontos.

1. Dar boas-vindas à participação dos líderes dos órgãos legislativos dos dois países na próxima 11ª reunião do mecanismo de intercâmbios interparlamentares regulares, que será realizada via videoconferência pela primeira vez.

2. Aumentar a cooperação em âmbitos como biomedicina, criação biológica, exploração da Lua e de Marte e pesquisa e desenvolvimento de satélites.

3. Ampliar a cooperação em inspeção alfandegária e quarentena através de linhas diretas em postos fronteiriços e outros mecanismos para garantir a estabilidade das cadeias de fornecimento.

4. Acelerar as consultas técnicas sobre o manejo regional da peste suína africana apesar dos impactos da covid-19, a fim de conseguir resultados substanciais no acordo de cooperação o mais cedo possível.

5. Aproveitar a oportunidade dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022 e dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 para aumentar os intercâmbios e a cooperação olímpicos e interpessoais, para assim reforçar o entendimento mútuo e a amizade.

6. Dar boas-vindas à iminente entrada em vigor oficial do acordo China-UE sobre indicações geográficas no início de 2021 e apoiar a introdução de produtos agroalimentares de qualidade e de marca chineses e franceses como chá, vinho e queijo aos casas dos dois países.

7. Participar ativamente da Iniciativa do Acelerador do Acesso às Ferramentas contra a COVID-19 e do Mecanismo de Acesso Global às Vacinas contra a COVID-19, aumentar o apoio aos países em desenvolvimento e garantir que as vacinas sejam um bem público efetivamente acessível e disponível para todas as pessoas do mundo.

8. Defender conjuntamente o multilateralismo e abordar a mudança climática, tornar um sucesso a Cúpula sobre a Ambição Climática de 12 de dezembro e a Cúpula de Um Planeta em janeiro de 2021, mobilizar a comunidade internacional a participar mais ativamente da 15ª reunião da Conferência das Partes do Convênio sobre a Diversidade Biológica, da 26ª reunião da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática e do 7º Congresso de Conservação Mundial da União Internacional para a Conservação da Natureza e promover a importante agenda internacional antes mencionada para conseguir resultados positivos.

As duas partes também trocaram opiniões sobre o assunto nuclear iraniano e a proteção marítima da Antártida.

O conhecimento liberta. Saiba mais