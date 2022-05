Xi Jinping enaltece Liga da Juventude Comunista da China

Segundo o líder chinês, em uma jornada rumo ao futuro brilhante, é necessário extrair sabedoria, consolidar confiança e aumentar força a partir das boas experiências do passado edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, proferiu um discurso na cerimônia de celebração do 100º aniversário da fundação da Liga da Juventude Comunista da China, realizada no Grande Palácio do Povo em Beijing na terça-feira (10).

Segundo o líder chinês, em uma jornada rumo ao futuro brilhante, é necessário extrair sabedoria, consolidar confiança e aumentar força a partir das boas experiências do passado.

Ao longo dos cem anos, a Liga da Juventude Comunista da China tem se mantido inabalavelmente fiel à sua aspiração e acumulado experiências preciosas, que são um patrimônio importante para o desenvolvimento e as novas conquistas da Liga no futuro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Xi Jinping também é secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tradução: Xia Ren

Revisão: Diego Goulart

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE