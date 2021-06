Xi Jinping enfatiza esforços por novas vitórias na comemoração do do centenário do PCCh

Na véspera do 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China (PCCh), que transcorrerá dia 1º de julho, o secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, enfatizou os esforços para obter novas conquistas edit

Rádio Internacional da China - Xi Jinping disse que é necessário fazer esforços por novas vitórias ao comemorar o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China (PCCh). Estas conquistas corresponderão às expectativas dos ancestrais revolucionários e serão dignas do povo chinês, disse o presidente, que é também secretário geral do Partido Comunista da China (PCCh).

A afirmação foi feita na sexta-feira (25) ao presidir uma reunião de estudo coletivo no grupo do Birô Político do Comitê Central do PCCh.

Ele disse que os locais e patrimônios relacionados à história do PCCh são as riquezas espirituais mais preciosas, acrescentando que a herança revolucionária do Partido é a fonte da força espiritual para os comunistas chineses na nova era.

O líder chinês pediu esforços para salvaguardar o país criado pelos mártires revolucionários e desenvolvê-lo melhor.

Na tarde desta sexta-feira, Xi Jinping, junto com os membros do Birô Político do Comitê Central do PCCh, foram ao "Edifício Vermelho" da Universidade de Pequim para aprender sobre a história da preparação e fundação do PCCh em uma exposição. Os líderes chineses também visitaram uma antiga residência de Mao Zedong, onde ele trabalhou e viveu por 17 anos desde 1949.

