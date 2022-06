Xi Jinping: "Não tememos os riscos e encaramos os desafios com coragem"

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, participou na noite desta quarta-feira (22) da cerimônia de inauguração do Fórum Empresarial do BRICS por meio da videoconferência, e proferiu um discurso temático intitulado “Atender às tendências da Era e criar um futuro brilhante”.

Xi Jinping afirmou que o mundo de hoje está testemunhando tanto as mudanças sem precedentes dos últimos cem anos como a grande pandemia do século. Os desafios da segurança surgiram sucessivamente, a recuperação da economia mundial é frágil e o desenvolvimento global encontra-se com dificuldades severas. Aonde o mundo vai? Paz ou Guerra? Progresso ou Recessão? Abertura ou Fechamento? Cooperação ou Confrontação? Eis as perguntas da Era que temos pela frente. O rio histórico, ora com tranquilidade ora com ondulação, nunca muda sua direção para frente. O panorama internacional, apesar de ter vicissitudes, não mudará a tendência histórica de abertura e desenvolvimento, assim como a nossa vontade de enfrentar os desafios de mãos dadas. “Não podemos ficar confusos pelas ocorrências do momento, não podemos temer os riscos. Vamos enfrentar os desafios com coragem e avançar com determinação rumo ao estabelecimento de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade”, assinalou Xi Jinping.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE