Xi Jinping pede injeção de ímpeto à cooperação entre China e países latino-americanos e caribenhos

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, discursou na terceira Reunião de Ministros do Fórum da China e da Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos (Fórum China-CELAC) por meio de videoconferência nesta sexta-feira, pedindo um impulso à cooperação entre ambos.

Xi disse que nos últimos sete anos desde a criação do Fórum China-CELAC, os dois lados agiram de acordo com o propósito fundador do fórum de fortalecer a unidade e a cooperação e avançar na cooperação Sul-Sul, o transformaram em uma grande plataforma para buscar benefícios mútuos e levaram as relações bilaterais a uma nova era com igualdade, benefício mútuo, inovação, abertura e benefícios para os povos.

Xi ressaltou que o mundo de hoje entrou em um novo período de volatilidade e transformação, dizendo que tanto a China quanto os países latino-americanos e caribenhos (LAC) enfrentaram a nova tarefa dos tempos, que é promover a recuperação pós-COVID e proporcionar felicidade e bem-estar à população.

PUBLICIDADE

Os países LAC são bem-vindos a participarem ativamente da Iniciativa de Desenvolvimento Global e a trabalharem em conjunto com a China para lidar com esse momento difícil, criar mais oportunidades e construir uma comunidade global de desenvolvimento com um futuro compartilhado, apontou Xi.

"A história nos ensina que o desenvolvimento pacífico, a equidade e a justiça e a cooperação ganha-ganha representam o caminho certo a seguir. A China e os países LAC são todos países em desenvolvimento. Somos parceiros cooperativos abrangentes de igualdade, benefício mútuo e desenvolvimento comum, e nossa aspiração compartilhada pela independência, desenvolvimento e revitalização nos aproximou", exaltou Xi.

PUBLICIDADE

Ele pediu que os dois lados elaborem conjuntamente um plano para as relações China-LAC, deem impulso à cooperação bilateral e façam novas contribuições para o bem-estar de seus povos e para a causa do progresso humano.

PUBLICIDADE