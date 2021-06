Xi Jinping pede que todos os militantes do Partido Comunista da China fortaleçam suas convicções

Rádio Internacional da China - Por ocasião do 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China (PCCh), foi realizada em Pequim uma cerimônia de entrega da medalha de 1º de julho a membros destacados do partido.

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, disse na ocasião que os condecorados com a medalha de 1º de julho demonstram nobres qualidades de comunistas chineses de convicção firme, prática de princípios, trabalho árduo, dedicação e honestidade.

Xi Jinping pediu que todos os militantes do PCCh fortaleçam suas convicções no marxismo e no socialismo com características chinesas como aspiração de toda a vida.

