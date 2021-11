Xi Jinping promete que economia da China se abrirá ainda mais

Na medida em que o país vai cumprindo seus compromissos com a Organização Mundial do Comércio (OMC), seu mercado se torna mais aberto edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em meio ao enfraquecimento do consenso global sobre a abertura, o presidente da China, Xi Jinping, fez novas promessas nesta quinta-feira (4) de abrir o mercado chinês mais amplamente, já que o país cumpriu integralmente seus compromissos com a Organização Mundial do Comércio (OMC), informa a Xinhua .

Observando que a globalização enfrenta ventos contrários, Xi expressou preocupação com o declínio da abertura mundial na última década, enquanto discursava na cerimônia de abertura da quarta Exposição Internacional de Importação e Exportação da China (CIIE, na sigla em inglês).

"Devemos ficar no topo da tendência prevalecente de globalização econômica e apoiar os países em todo o mundo na abertura mais ampla, rejeitando o unilateralismo e o protecionismo. Isso é significativamente importante se quisermos levar a humanidade a um futuro melhor", disse Xi, que insistiu na tese de que "a abertura é a marca registrada da China contemporânea".

PUBLICIDADE

Como parte dos esforços do país para salvaguardar o verdadeiro multilateralismo, Xi disse que a China manterá a posição do regime comercial multilateral como o principal canal para o estabelecimento de regras internacionais e salvaguardará a estabilidade das cadeias industriais e de abastecimento globais.

A China também terá uma atitude ativa e aberta nas negociações sobre questões como economia digital, comércio e meio ambiente, subsídios industriais e empresas estatais, disse ele.

PUBLICIDADE

Com uma população de 1,4 bilhão e mais de 400 milhões de pessoas, a China compartilhará oportunidades de mercado com o resto do mundo por meio de medidas como a abertura de mais zonas de demonstração para a promoção criativa do comércio de importação e promoção do comércio eletrônico da Nova Rota da Seda, disse Xi.

"A China defenderá firmemente os interesses comuns do mundo", disse ele, prometendo unir-se ativamente aos esforços globais para enfrentar a mudança climática , salvaguardar a segurança alimentar e energética e fornecer mais assistência aos países em desenvolvimento no âmbito da cooperação Sul-Sul".

PUBLICIDADE