Xi Jinping promete vencer a guerra popular contra novo coronavírus

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da República, destacou na segunda-feira que alcançará a vitória na guerra popular contra a epidemia de pneumonia causada pelo novo coronavírus

247 - Usando máscara, o presidente Xi Jinping visitou na segunda-feira (10), uma comunidade residencial, um hospital e um centro distrital para a prevenção e o controle de doenças em Pequim.

A inspeção aconteceu em um momento em que muitas pessoas fora do centro epidêmico da Província de Hubei retomaram o trabalho depois de um feriado prolongado.

Xi disse que a situação no momento continua sendo muito grave, mas expressou a confiança em que a China certamente poderá obter uma vitória completa na batalha contra a epidemia.

Primeiro Xi foi ao condomínio Anhuali, no distrito de Chaoyang, para conhecer a prevenção e o controle da epidemia em nível primário e enfatizou o papel do condomínio na efetiva contenção da propagação da epidemia.

No Hospital Ditan de Pequim, uma instituição designada para tratar a pneumonia causada pelo novo coronavírus, Xi inspecionou o tratamento dos pacientes hospitalizados no centro de monitoramento e falou com os profissionais de saúde em serviço através de uma conexão de vídeo.

Xi pediu que os profissionais de saúde continuem melhorando o plano de diagnóstico e tratamento, salvem os pacientes a todo custo e os lembrou de se protegerem bem.

