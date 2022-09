Xi Jinping publica artigo na imprensa do Uzbequistão destacando futuro comum

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Na véspera da visita oficial ao Uzbequistão e de participar no país a 22ª reunião do Conselho de Líderes dos Estados Membros da Organização de Cooperação de Shanghai (OCS), o presidente chinês, Xi Jinping, publicou na agência estatal de notícias e na imprensa do Uzbequistão um artigo de assinatura intitulado "Criar de mãos dadas um futuro ainda melhor do relacionamento China-Uzbequistão".

O presidente iniciou o artigo relembrando as descrições do monge Xuanzang sobre a paisagem pitoresca da cidade de Samarkand, no Uzbequistão, durante a dinastia Tang, há mais de 1.300 anos. “Nesta estação de colheita do outono, visitarei mais uma vez esta bela cidade para trocar opiniões com o presidente do país, Shavkat Mirziyoyev, sobre a cooperação entre as duas nações e participar da Cúpula de Samarkand do OCS”, disse Xi Jinping.

Tanto a China como o Uzbequistão são países da antiga civilização. A famosa Rota da Seda testemunhou as trocas amistosas entre os dois povos, datadas de mais de dois mil anos atrás. Várias personalidades chinesas, incluindo Zhang Qian, da dinastia Han do Oeste, Xuanzang, da dinastia Tang, e Chen Cheng, da dinastia Ming, visitaram o Uzbequistão, deixando nas famosas cidades de Tashkent, Samarkand e Navoi os vestígios do Oriente.

O Uzbequistão é um grande país e tem uma grande importância geopolítica na Ásia Central. Ao longo dos 31 anos desde a sua independência, as causas da construção e da revitalização da nação obtiveram grandes progressos. Nos últimos anos, com a liderança do presidente Shavkat Mirziyoyev, o povo do país iniciou uma jornada para construir um “Novo Uzbequistão”, acelerando as reformas em diversas áreas, melhorando as condições de vida da população e elevando significativamente a posição mundial do país.

“Sendo o país vizinho um pleno parceiro estratégico, estamos profundamente gratos por tudo isso”, assinalou o líder chinês.

Este ano assinala o 30º aniversário desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Uzbequistão. Xi Jinping qualificou os laços bilaterais como de “bons amigos que se tratam com sinceridade, bons parceiros de desenvolvimento comum, bons exemplos de diálogo das diferentes civilizações e bons irmãos de se apoiam um do outro”.

O presidente chinês disse estar confiante no futuro das duas nações e apresentou quatro expectativas sobre a cooperação bilateral.

Primeiro, reforçar o apoio e a confiança mútua. Os dois países devem planejar o relacionamento bilateral com olhares estratégicos e voltados para o futuro. A China apoia firmemente o desenvolvimento do Uzbequistão, conforme as suas próprias condições e se opõe à intervenção de qualquer força nos assuntos internos do país.

Segundo, aprofundar a cooperação recíproca e buscar o desenvolvimento comum. A China já entrou numa nova fase de desenvolvimento, com o estabelecimento ativo de uma nova estrutura de desenvolvimento. A China acolhe o Uzbequistão a embarcar no “trem bala” do desenvolvimento chinês, partilhando as oportunidades de progresso.

Terceiro, intensificar a cooperação de segurança e atenuar os eventuais riscos e desafios. O Afeganistão é o país vizinho da China e do Uzbequistão. A paz, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade afegã correspondem aos interesses comuns dos dois países. A China aprecia e apoia o Uzbequistão a desempenhar o papel particular na solução da questão do Afeganistão, além de estar disposta a levar em prática a iniciativa da segurança global ao lado do Uzbequistão, salvaguardando a equidade e a justiça internacional.

Quarto, fortalecer os intercâmbios culturais e aprofundar a amizade entre os povos. O presidente chinês pediu para expandir a cooperação nas áreas de imprensa, educação, saúde, cultura, turismo e arqueologia.

Em relação à OCS, Xi Jinping lembrou que este ano se celebra o 20º aniversário da assinatura da Carta da Organização de Cooperação de Shanghai e os 15 anos da afirmação do Acordo de Cooperação Amistosa de Longo Tempo dos Estados Membros da OCS. Com a orientação dos dois documentos, a OCS levou adiante o “espírito de Shanghai”, manteve a aspiração inicial de promover a estabilidade e o desenvolvimento e serve como um bom exemplo do novo modelo de relacionamento internacional, caracterizado pelo respeito mútuo, pela equidade e justiça e pela cooperação de ganha-ganha.

A China quer trabalhar junto com o Uzbequistão para aproveitar as oportunidades históricas, e avançar no caminho de revitalização do país, além de se esforçar para criar uma comunidade de futuro compartilhado entre a China e o Uzbequistão.

