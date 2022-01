Xi presta solidariedade a Tokayev e rejeita tentativa externa de instigar "revolução colorida" no Cazaquistão

Apoie o 247

Xinhua - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta sexta-feira (7) uma mensagem verbal ao presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, sobre os recentes protestos de grande escala.

Observando que os distúrbios causaram baixas e perdas de propriedade, Xi expressou sua sincera simpatia ao presidente Tokayev na mensagem.



Ele disse que o presidente Tokayev tomou ações decisivas e eficazes em um momento crítico, acalmando rapidamente a situação, o que mostrou seu senso de responsabilidade como estadista e uma atitude altamente responsável para com o país e o povo.



A China, disse Xi, se opõe firmemente a qualquer força que enfraqueça a estabilidade do Cazaquistão, ameace a segurança do país e sabote a vida pacífica do povo cazaque.

Além disso, a China rejeita veementemente qualquer tentativa de forças externas de provocar agitação e instigar "revoluções coloridas" no Cazaquistão, bem como qualquer tentativa de prejudicar a amizade entre a China e o Cazaquistão e interromper a cooperação dos dois países, acrescentou Xi.



Xi disse que a China, como vizinha fraterna e parceira estratégica abrangente e permanente do Cazaquistão, está pronta para fornecer o apoio necessário para ajudá-la a superar as dificuldades.



Não importa quais riscos e desafios atrapalhem, a China sempre permanecerá como um amigo confiável e parceiro confiável do Cazaquistão, e o povo chinês estará para sempre com o povo cazaque, acrescentou Xi.

