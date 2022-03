Zelensky faz 'pedido desesperado' por aeronave em ligação com legisladores dos EUA

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, 5 Mar (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez um "pedido desesperado" para que aeronaves combatam invasores russos durante uma videochamada no sábado com legisladores norte-americanos, disse o líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer.

No Congresso dos EUA, controlado pelos democratas, há um forte apoio bipartidário para US$ 10 bilhões em ajuda militar e humanitária de emergência para a Ucrânia após a invasão da Rússia em 24 de fevereiro.

Zelensky pediu repetidamente ao Ocidente para implementar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, mas os EUA e seus aliados da Otan rejeitaram esses pedidos temendo um confronto direto com Moscou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os EUA, em vez disso, prometeram ajuda militar a Zelensky, e o líder ucraniano "fez um apelo desesperado para que os países europeus forneçam aviões de fabricação russa para a Ucrânia" durante a videochamada de sábado, disse Schumer.

"Esses aviões são muito necessários. E farei tudo o que puder para ajudar o governo a facilitar sua transferência", disse Schumer em comunicado. Mais de 280 membros do Senado e da Câmara dos Deputados participaram da convocação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não ficou imediatamente claro como Washington poderia ajudar na transferência de aeronaves fabricadas na Rússia. No entanto, pode facilitar as transações ou possivelmente envolver-se no pagamento ou fornecer substitutos para aliados que fornecem jatos à Ucrânia.

Vários membros republicanos do Congresso, incluindo os senadores republicanos Marco Rubio e Lindsey Graham, tuitaram seu apoio a Zelensky durante e após a ligação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, um republicano, está trabalhando com Schumer e outros legisladores para obter toda a assistência que o governo do presidente Joe Biden solicitou para a Ucrânia, disse Schumer a Zelensky, de acordo com uma fonte informada sobre a ligação.

"Juntos, obteremos rapidamente essa assistência de mais de US$ 10 bilhões em assistência econômica, humanitária e de segurança ao povo ucraniano", disse Schumer, segundo a fonte.