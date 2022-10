Zelensky parabeniza Lula pela vitória: "velho amigo da Ucrânia"

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, usou o Twitter para parabenizar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória no segundo turno das eleições no Brasil e disse aguardar “a cooperação ativa com um velho amigo da Ucrânia” no fortalecimento das relações bilaterais.

“Parabéns, Lula, pela vitória nas eleições presidenciais no Brasil. Aguardo a cooperação ativa com um velho amigo da Ucrânia e o fortalecimento da parceria estratégica para garantir democracia, paz, segurança e bem-estar na Ucrânia, no Brasil e no mundo inteiro!“, postou Zelensky na rede social.

Durante a campanha, Lula afirmou que iria dialogar com russos e ucranianos para tentar encontrar uma solução para o fim do conflito entre os dois países que já dura oito meses.

Parabéns a @LulaOficial com vitória nas eleições presidenciais no Brasil.

Confio numa colaboração ativa com amigo da Ucrânia de longa data e no reforço da parceria estratégica 🇺🇦-🇧🇷 para assegurar democracia, paz, segurança e prosperidade na Ucrânia, no Brasil e no mundo inteiro! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2022





Вітаю @LulaOficial з перемогою на президентських виборах у Бразилії. Розраховую на активну співпрацю з давнім другом України та посилення 🇺🇦-🇧🇷 стратегічного партнерства задля забезпечення демократії, миру, безпеки та добробуту в Україні, Бразилії та всьому світі! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2022

