Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Muitas mães se perguntam como lavar carrinho de bebê , não apenas a parte externa, mas o assento, que geralmente é feito de tecido.

O ideal é sempre seguir as instruções do fabricante, que é o que garante que o carrinho não seja danificado e que seu bebê possa usá-lo durante muito tempo.

Portanto, vale a pena continuar a leitura e conferir as dicas que separamos de como lavar carrinho de bebê. É tudo muito fácil e simples!

Então, aproveite as dicas e lave hoje mesmo o carrinho do seu bebê!

Como lavar carrinho de bebê

Na verdade, a maneira correta de lavar um carrinho de bebê depende do material que ele é feito.

Mas, via de regra, essas dicas ajudam:

Verifique as instruções do fabricante para saber se o carrinho pode ser lavado, uma vez que alguns só podem ser limpos com pano úmido, enquanto outros podem ser até lavados na máquina de lavar;

Remova todos os acessórios removíveis, como o assento e o cinto de segurança, por exemplo;

Lave a parte de plástico do carrinho com água morna e sabão suave. Se houver manchas difíceis, use uma esponja macia ou uma escova;

Se o tecido do carrinho de bebê puder ser removido, lave-o separadamente em água fria;

puder ser removido, lave-o separadamente em água fria; No caso de o tecido não puder ser removido, lave-o com uma solução de água morna e sabão suave. Não use produtos de limpeza fortes ou alvejantes, pois podem causar alergia no bebê e danificar o material;

Deixe secar completamente ao ar livre antes de usar novamente, de preferência em um lugar ao sol. Não use secadores de cabelo ou outros aparelhos para acelerar o processo de secagem.

É importante ler com muita atenção as instruções do fabricante, pois isso aumenta consideravelmente a vida útil do carrinho de bebê.

Agora, se houver muita sujeira acumulada no assento, a dica é esfregar suavemente com uma solução composta com duas colheres de bicarbonato de sódio e uma pequena quantidade de vinagre branco.

Com que frequência devo lavar o carrinho de bebê?

Mesmo se você não tem a intenção de fazer uma limpeza completa no carrinho a cada vez que sai com o bebê, isso deve ser feito pelo menos uma vez por semana.

É importante limpar regularmente o carrinho para evitar o acúmulo de manchas, sujeiras, micróbios e germes.

Tenha em mente que seu bebê está em contato direto com os tecidos do carrinho, logo, devem estar impecáveis para preservar seu bem-estar.

Veja algumas dicas quanto à frequência que você deve lavar o carrinho:

Aspire diariamente restos de biscoitos ou outros alimentos que podem estar presentes no assento, em especial nas costuras;

Limpe as diferentes manchas para que elas não penetrem no tecido;

Limpe todas as rodinhas cada vez que sair, pois costumam acumular muita sujeira.

Sendo assim, se o carrinho estiver visivelmente sujo após cada uso, é recomendável limpá-lo antes de guardá-lo.

Tenha em mente que quanto mais sujeira acumulada, mais trabalho você terá.

Nunca se esqueça de usar apenas produtos apropriados para bebês, pois são menos suscetíveis de provocar irritações na pele da criança.

Por fim, é essencial eliminar qualquer sinal de umidade a fim de evitar a formação de fungos, e assim, proteger a saúde do bebê.

Conclusão

Não é nem um pouco complicado lavar carrinho de bebê, mas é essencial ler o manual do fabricante antes, já que pode haver alguma instrução específica.

Assim, você saberá se o tecido pode ser lavado na máquina ou não, quais os produtos mais indicados, como é o processo de secagem...

Essa é a melhor maneira de proteger a saúde do seu bebê e ter um carrinho durante muito tempo!

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.