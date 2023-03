Fundamentos do negócio: Entendendo como funciona esta criptomoeda

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Desde seu lançamento, a Bitcoin ganhou rápida e firmemente uma reputação como a criptomoeda mais robusta do mundo. Dificilmente as circulares de notícias digitais podem deixar de mencionar a Bitcoin. A Bitcoin se tornou uma força na economia global, o que é difícil de ignorar. Se você está interessado em investir na Bitcoin, entender como ela funciona é o primeiro e mais crucial passo. Você deve entender muito sobre a Bitcoin, mas começar com o básico é necessário. Você pode ter certeza de que a Bitcoin ainda está em crescimento e desenvolvimento. Assim, você pode sempre aprender algo novo sobre isso.

Você sabia que negociar Bitcoin é uma das maneiras de gerar retornos dentro de um período significativamente curto? A velocidade de crescimento da Bitcoin desde seu lançamento é simplesmente impecável. Você pode estar interessado no (thebitsoft360.com) para melhor compreender a negociação de criptomoedas. Dessa forma, você gerará renda a qualquer momento, se os mercados forem favoráveis. Sem mais demoras, aqui estão algumas coisas que você deve saber sobre Bitcoin:

Breve história

Antes do lançamento da Bitcoin, as autoridades centralizadas continuavam dominando na regulamentação do uso e circulação de moedas. O desenvolvedor da Bitcoin – Satoshi Nakamoto – via as autoridades centralizadas como uma limitação à liberdade de operação entre os usuários de moedas. E isto levou ao desenvolvimento de uma moeda digital descentralizada – a Bitcoin.

Enquanto alguns outros desenvolvedores tentavam introduzir uma moeda descentralizada, o principal problema era lidar com o gasto duplo. Satoshi Nakamoto tratou com sucesso deste problema, eventualmente lançando a Bitcoin, o primeiro dinheiro digital descentralizado de todos os tempos. Com um registro permanente de transações com data marcada, Nakamoto tratou efetivamente da questão de gastar a mesma moeda duas vezes (“Double-Spend”). Hoje, a Bitcoin é a criptomoeda mais robusta do mundo.

O que é a Bitcoin?

Na linguagem dos leigos, Bitcoin é a forma digital ou eletrônica do dinheiro. No entanto, é notável que existam elementos específicos que fazem da Bitcoin uma moeda excepcional. A tecnologia de criptografia é o principal mecanismo por trás da verificação das transações neste caso. Em outras palavras, a Bitcoin utiliza a criptografia para decodificar e codificar mensagens para fins de verificação.

De uma perspectiva diferente, a Bitcoin é uma forma descentralizada de dinheiro digital baseada em milhares de computadores em tecnologia de blockchain. E isto significa que não há uma organização central que regule ou supervisione as transações Bitcoin. A tecnologia de blockchain apresenta uma cadeia de blocos e nós espalhados pelo mundo. O principal objetivo da escolha de uma moeda descentralizada é facilitar a segurança dos usuários e, ao mesmo tempo, garantir a conveniência na realização de transações variadas.

O que é a mineração de Bitcoin?

Você sabia que hoje os mineradores criam uma nova bitcoin aproximadamente a cada 10 minutos? Você já se perguntou como eles conseguem isso? É disso que se trata a mineração de bitcoin. Em essência, um novo bloco com informações recentes sobre as transações requer algumas atualizações sobre a cadeia blockchain da Bitcoin. Os mineiros fazem as atualizações. No entanto, é notável que a validação das atualizações é necessária através de um mecanismo conhecido como prova de trabalho. Todo o processo envolve a solução de problemas matemáticos complexos, após o quais os mineiros fazem a validação. Para ganhar como mineiro Bitcoin, você deve fornecer uma prova de trabalho.

A mineração de bitcoin, embora complexa, é um dos empreendimentos mais lucrativos. Em essência, cada validação bem sucedida de prova de trabalho gera 6,25 Bitcoin. No entanto, é notável que a quantidade de Bitcoin mencionada acima irá reduzir pela metade dentro de quatro anos. E isto significa que há um limite para a Bitcoin que você pode extrair.

Conclusão

A coleta de amplas informações sobre Bitcoin poderia ser sua base para o sucesso hoje. A Bitcoin continua sendo uma forte criptomoeda com o maior valor em comparação com outras. É necessário aprender a arte de negociar a Bitcoin, pois você pode facilmente gerar retornos rapidamente. Ainda assim, você deve ser estratégico na negociação ou no investimento na Bitcoin.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.