Melhores presentes de natal para homens em 2022!

O site de presentes holandês Keuzehelper criou uma lista com os melhores presentes de Natal para homens e você vai poder ver aqui!

A tradição de trocar presentes no natal é muito comum no Brasil, o problema é que, com o passar dos anos, vamos perdendo a criatividade para presentear nossas pessoas queridas.

Quando se trata de homem, encontrar o melhor presente de natal não é uma das tarefas mais fáceis!

Para te ajudar, trouxemos aqui alguns dos principais itens da lista da Keuzehelper que são para lá de interessantes e originais.

Venha conferir com a gente:

1. Pedras de uísque

Já pensou em beber uísque com pedras que não derrete tão facilmente?

Isso é possível com o uso de pedras de uísque, que são feitas de pedra natural e substituem os cubos de gelo tradicionais.

Essas pedras não derretem e isso é interessante tendo em vista que o sabor da bebida permanece puro e a bebida ainda esfria.

2. Garrafa

As garrafas são o xodó de qualquer pessoa, são levadas para todos os ambientes, seja para o trabalho, faculdade, academia, passeio e até mesmo uma corridinha no final de semana!

Para o natal, que tal presentear com uma bela garrafa? Existem diversos modelos no mercado, mas para presentear seria interessante um modelo térmico para conservar a temperatura da bebida.

3. Carregador sem fio para carro

Na correria do dia a dia nem todos os homens têm tempo de carregar o celular em casa na tomada.

Além disso, muitas vezes o carregamento de um telefone é insuficiente, resultando em uma bateria vazia.

Para solucionar esse problema você pode dar a ele um carregador sem fio para o carro! Esse é um presente para lá de útil.

4. Kit presente

Os kits presente são os queridinhos dos homens que amam se cuidar e andar por aí cheiroso, com aspecto de bem cuidado!

Esses conjuntos são ótimos presentes de Natal, que podem ser usados com frequência, fazendo com que a pessoa sempre se lembre de você.

5. Perfume masculino

Para quem não pode comprar um kit completo com o perfume, espuma de barbear, shampoo, óleos e afins, a dica aqui é dar prioridade ao perfume.

Ter uma boa aparência e também cheirar bem deve ser uma coisa natural para todos os homens, então, você pode ajudá-lo com isso presenteando no natal!

6. Relógio inteligente

Os smartwatches estão na moda e fazem sucesso com os homens! Esses relógios possuem muitas funções e possibilidades, sendo conectados diretamente ao seu smartphone via Bluetooth.

Esses aparelhos estão disponíveis nas mais diferentes cores, preços e modelos, você só precisa escolher o ideal para presentear no Natal!

7. Torneira de cerveja

A cerveja é muitas vezes mais saborosa quando é bebida diretamente da torneira e você pode proporcionar esse momento a uma pessoa querida com uma torneira automática!

Uma torneira de cerveja é um presente de Natal que pode agradar muito um homem, especialmente se ele não abrir mão da tradicional cervejinha nos finais de semana.

E aí, você gostou dessas dicas de presente? Temos certeza de que algum desses com certeza satisfará o homem que você deseja presentear no Natal!

