Em 2022, precisamos admitir que nossas vidas dependem totalmente da tecnologia, desde o ato de armazenar contatos até tirar fotos de momentos divertidos. A disponibilidade de espaço de armazenamento se tornou uma parte importante de nossas vidas. Mas o que você pode fazer quando tiver muitos arquivos e insuficiente espaço de armazenamento? Aqui estão algumas situações possíveis onde você percebe a necessidade de um disco de armazenamento em nuvem para tornar sua vida muito mais fácil:

1. Imagine que você e os seus amigos organizaram uma noite do jogo e você, com seus fones de ouvido, está pronto para um jogo incrível, mas de repente uma nova atualização chega e lhe é solicitado que libere algum espaço no dispositivo. A memória já está cheia e você não pode excluir arquivos importantes.

2. Não se trata apenas de diversão e jogos, mas o mesmo pode acontecer no escritório, onde você não consegue receber anexos importantes do seu chefe devido ao pouco espaço em disco no seu telefone. As coisas pioram quando você é solicitado a apresentar estes arquivos no momento.

3. A lista de momentos embaraçosos e frustrantes continua, como o momento em que você não tem permissão para baixar a versão mais recente do jogo, que está disponível gratuitamente por um limitado periodo de tempo. Como seu dispositivo estava com pouco espaço de armazenamento, agora você terá que pagar caro para baixar o mesmo jogo que estava disponível gratuitamente há alguns dias e você não pode se beneficiar dele devido apenas a falta de espaço livre.

Então, qual é o melhor método para armazenar arquivos?

Solução Universal para Problemas de Armazenamento

Se você também já enfrentou os mesmos problemas no passado e deseja obter uma solução melhor para armazenar e organizar seus arquivos e dados, o TeraBox é perfeito para você. Este disco em nuvem é conhecido por oferecer 1 TB de espaço livre para os novos usuários por um tempo limitado e se você estiver satisfeito com o desempenho e os recursos do serviço, você pode assinar a versão premium do armazenamento em nuvem e desfrutar de acesso vitalício a seus dados importantes.

Não é melhor proteger e salvar seus dados em um servidor confiável do que excluir arquivos importantes após alguns dias? Bem, pessoas inteligentes que sabem da importância da privacidade de dados já estão usando o disco de armazenamento em nuvem básico de 1024 GB porque perceberam a importância da privacidade e integridade dos dados.

Características relevantes do TeraBox

O TeraBox vem com um espaço padrão de armazenamento em nuvem de 1 TB que é mais do que suficiente para um usuário comum que deseja armazenar documentos pessoais, fotos, filmes e dados pela Internet.

A melhor coisa sobre TeraBox é o preço acessível que o torna o disco de armazenamento em nuvem mais lucrativo disponível para todos os usuários. Aqui estão alguns recursos incríveis do armazenamento em nuvem TeraBox que você nunca gostaria de perder:

Espaço básico de 1024 GB de armazenamento em nuvem

1 TB pode parecer uma quantidade pequena, nesse caso você só precisa saber que a maioria dos smartphones geralmente vem com 128 GB ou 256 GB de memória de armazenamento e há 1024 GBs em 1 TB. Então, agora você pode perceber quantos dados você pode salvar no disco TeraBox. Resumidamente, 1 TB pode ser usado para salvar:

• Mais de 300.000 fotos em boa qualidade

• Quase 7 milhões de páginas de tabelas ou documentos

• 2 jogos mais avançados

Proteção e segurança dos dados

Por ser o principal líder de armazenamento em nuvem, a TeraBox possui uma grande proteção contra prováveis ataques cibernéticos e violações de dados. A proteção por senha garante que seus dados e arquivos estejam seguros e que nenhuma pessoa não autorizada tenha acesso aos seus dados.

Serviços de outros concorrentes podem deixar de oferecer esse recurso uma vez que a equipe TeraBox reconhece a importância do que é mais importante, a privacidade e segurança.

É totalmente tratuito para começar

Você não precisa gastar centenas ou mesmo milhares de dólares no TeraBox porque você pode desfrutar gratuitamente de 1 TB de espaço de armazenamento em nuvem após a inscrição. Sim, tudo isso é totalmente gratuito e nada será cobrado de você. O TeraBox tem tudo o que qualquer usuário moderno e inteligente pode imaginar. Aproveite o espaço livre de 1024 GB enquanto você tem tempo e, depois você pode atualizar para as versões premium ou plus se estiver satisfeito com a autonomia que o TeraBox tem a oferecer.

Upload remoto com TeraBox

Seu disco de armazenamento em nuvem estará sempre com você, não importa onde você esteja. Não há necessidade de se frustrar com a falta de suporte para links Torrent e link Magnet porque o TeraBox resolveu esse problema introduzindo uma função de upload remoto que permite downloads para uma ampla gama de formatos e links, incluindo HTTP, HTTPS e muitos mais.

A decisão final

Acreditamos que você mereça aproveitar da liberdade de downloads ilimitados e de um spaço de armazenamento gigantesco. Além de jogos e filmes, existem inúmeros arquivos e dados importantes que precisam ser armazenados com segurança. Você provavelmente deseja tomar a melhor decisão e usufruir de um disco de armazenamento em nuvem gratuito de 1 TB, baixe então o TeraBox para Android ou o TeraBox para iPhone.

Por fim, é recomendado que você adicione este site aos favoritos: https://www.terabox.com