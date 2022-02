Alckmin ganha a missão de quebrar resistências a Lula no agronegócio e pode ganhar também o Ministério da Agricultura

Apoie o 247

247 – O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, poderá indicar o ministro da Agricultura de um futuro governo Lula e já recebeu a missão de quebrar as resistências ao ex-presidente no agronegócio. As informações são do jornalista Lauriberto Pompeu e foram publicadas na edição desta quinta-feira do jornal Estado de S. Paulo.

Alckmin mantém boa relação com o agronegócio até porque São Paulo, além de maior base industrial do País, é também o maior estado agrícola, com forte produção de açúcar, etanol, eucalipto, laranja, borracha, grãos, assim como de proteína animal. Lula também manteve boa relação com o agronegócio, com ministros como Roberto Rodrigues e Blairo Maggi, mas os setores mais radicais deste setor se aproximaram nos últimos anos do bolsonarismo.

Com o novo papel, fica claro que Alckmin não será apenas um vice decorativo, caso se confirme mesmo a chapa com Lula.

