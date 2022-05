Alckmin testa positivo para Covid-19 e participará por vídeo do lançamento da chapa com Lula

Candidato a vice na chapa com o ex-presidente Lula, Geraldo Alckmin foi diagnosticado com Covid-19 nesta sexta-feira (6) edit

Reuters - Candidato a vice na chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-governador Geraldo Alckmin está com Covid-19 e não poderá participar pessoalmente do evento de lançamento da pré-candidatura, no sábado, como estava previsto.

De acordo com sua assessoria, o ex-governador, que faria um dos dois discursos do evento --o outro é de Lula-- irá participar por vídeo.

De acordo com uma fonte petista, chegou-se a analisar mais uma mudança no dia do evento, mas a avaliação foi de que seria inviável fazer isso na véspera do lançamento da pré-candidatura.

Alckmin esteve com Lula e vários outros petistas na última segunda-feira, em reuniões de avaliação. Na quarta, ficou por mais de duas horas reunido com o coordenador do programa de governo, Aloizio Mercadante, e outros membros da equipe.

Na segunda-feira, estava prevista sua viagem a Minas Gerais, com Lula, mas também não poderá participar.

