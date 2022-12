Aliados de Lula articulam candidatura para derrotar Lira na disputa pela presidência da Câmara, diz Mônica Bergamo

Apoie o 247

247 - Segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo , aliados do presidente diplomado, Lula, articulam uma candidatura para derrotar Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela presidência da Câmara, depois que o deputado perdeu força com as recentes decisões do STF - que acaba com o orçamento secreto e garante orçamento para o Bolsa Família.

A colunista diz que, entre os nomes ventilados estão os de Marina Silva (Rede), Guilherme Boulos (PSOL) e Luciano Bivar (União Brasil). A eleição acontece em fevereiro.

Já segundo a Coluna do Estadão , em nota assinada por Mariana Carneiro e Julia Lindner, “nem no PT” se espera que o futuro presidente “vá se arriscar em lançar um concorrente na Câmara. A avaliação é que, mesmo sem o orçamento secreto, Lira é o favorito, e o PT não tem um competidor pronto”.

“Ainda que mantenha o apoio para a sua recondução, Lira pode perder o controle sobre a divisão dos poderes na mesa diretora. Com o pêndulo se movendo para Lula e o PT, por meio da distribuição de cargos – e não mais pelo orçamento secreto –, partidos como o União cogitam se somar à sigla e ao MDB para avançar sobre o PL”, acrescenta a coluna.

Eleição para a presidência da Câmara é processo visto com cautela por petistas. Foi após a disputa de Eduardo Cunha (MDB-RJ) ao cargo, com lançamento de candidatura própria do PT, mesmo sem chances de vitória, que gerou a fúria do deputado e a consequente abertura de um processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff.

