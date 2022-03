Após bloqueio do Telegram, clã Bolsonaro perde acesso a 1,3 milhão de seguidores

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens russo Telegram, em decisão nesta sexta-feira, 18 edit

247, com informações do Metrópoles - A família Bolsonaro vai perder pelo menos 1,3 milhão de seguidores no Telegram, após a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira (18), para bloquear a rede social .

A decisão vem em meio à preocupação com a disseminação de fake news em ano eleitoral e ao cerco informacional imposto contra a Rússia.

O primeiro na lista com maior número de seguidores é Jair Bolsonaro: 1,1 milhão. Em seguida estão os filhos Flávio, coordenador da campanha de reeleição, com 93 mil, e Carlos, chefe do marketing da campanha, com 78 mil. Eduardo Bolsonaro tem 54 mil fãs no Telegram.

Lula e outros candidatos à presidência têm números bem mais modestos na plataforma.

