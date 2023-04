Após China, Lula confirma viagens para Portugal e Espanha em abril

Apoie o 247

247 — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem uma agenda internacional agitada este mês, incluindo, além da viagem à China, visitas a Portugal e Espanha, informou o jornal O Globo .

A sua viagem para Portugal e Espanha destaca a importância das relações históricas e culturais entre o Brasil e estes países europeus.

Brasil-China

Enquanto isso, a visita de Estado à China demonstra a crescente relação comercial entre o Brasil e a potência asiática, com expectativas de acordos em várias áreas, incluindo tecnologia, transporte e indústrias.

A parceria comercial entre o Brasil e a China tem se mostrado cada vez mais importante nos últimos anos, com a China se tornando o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. A relação entre os dois países tem sido impulsionada pelo aumento das exportações de commodities brasileiras para a China, incluindo soja, minério de ferro e petróleo, bem como pelo aumento do investimento chinês no Brasil em setores como energia, infraestrutura e tecnologia.

Além disso, a cooperação Brasil-China em ciência e tecnologia tem crescido, com o estabelecimento de laboratórios conjuntos e projetos de pesquisa colaborativa em áreas como biotecnologia, nanotecnologia e energia renovável.

A parceria entre o Brasil e a China tem sido vista como uma oportunidade para ambos os países fortalecerem suas economias e aumentarem sua influência global. Como duas das maiores economias do mundo, o sucesso dessa parceria pode ter um impacto significativo na economia global.

(Artigo escrito com apoio da Inteligência Artificial)

