Após crise, Paulinho da Força declara apoio a Lula

O deputado foi vaiado durante um evento com sindicalistas na semana passada, o que o levou a falar com Ciro Nogueira e com a terceira via edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, confirmou o compromisso do partido em apoiar a candidatura de Lula à Presidência, após uma breve crise entre o deputado e o PT.

Paulinho foi vaiado durante um evento com sindicalistas na última quinta-feira, 14, o que o levou a falar com o ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, e com a terceira via.

Após encontro com Lula e a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, na sede do Instituto Lula, em São Paulo, Paulinho defendeu a ampliação de alianças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Primeiro, tivemos uma conversa bastante prolongada com a Gleisi e o presidente e esclarecemos alguns pontos que eu venho colocando para ampliação da aliança, que é o desejo da Gleisi e do presidente Lula de juntar o máximo de partidos e movimentos sociais, e esse é um papel que eu quero desenvolver na campanha", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Hoje, selamos os nossos compromissos. Vamos fazer um evento da direção da Executiva nacional do Solidariedade no dia 3, conforme tinha combinado com a Gleisi, para selar a aliança do Solidariedade com o Lula e vamos no lançamento da candidatura do Lula no dia 7 de maio", afirmou, conforme o Estado de S. Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE