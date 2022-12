Aras se diz ignorado por Lula e reclama

Lula terá que conviver com Aras pelo menos até setembro de 2023, quando acaba o mandato do PGR edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, manifestou a interlocutores insatisfação por ter sido ignorado pelo presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desde a eleição. O recado já foi levado ao petista, informa Guilherme Amado, do Metrópoles.

Desde que foi eleito, Lula fez uma série de reuniões com representantes dos Poderes em Brasília, incluindo o Judiciário. Ele já se encontrou com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas Aras não foi procurado.

Lula terá que conviver com Aras pelo menos até setembro de 2023, quando acaba o mandato do PGR. Aras foi visto nos últimos anos como aliado fiel de Jair Bolsonaro (PL), protegendo o ainda ocupante do Palácio do Planalto da Justiça.

