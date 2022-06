Assim como em São Paulo, Lula e Bolsonaro também têm empate técnico no Rio de Janeiro, segundo Exame/Ideia

Apoie o 247

CartaCapital - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece ligeiramente à frente do adversário Jair Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro, em situação de empate técnico, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira, 16, pela Exame/Ideia. De acordo com a pesquisa, o petista aparece com 37%, enquanto o ex-capitão marca 36%, sob margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa estimulada, Ciro Gomes (PDT) aparece na terceira posição, com 10% das intenções de voto. Em seguida, Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante) têm 2% cada um, Sofia Manzano (PCB) tem 1%, e os outros pré-candidatos não pontuaram. Segundo o levantamento, 5% dos eleitores dizem que votarão branco ou nulo, e 7% não sabem em quem votar.

O Rio de Janeiro é a casa eleitoral de Bolsonaro. Em 2018, ele foi vitorioso no estado tanto no 1º turno como no 2º, marcando 60% e 68% respectivamente. O cenário de empate técnico entre Lula e Bolsonaro se repete em São Paulo, segundo a Exame/Ideia, mas o petista segue na dianteira, com 39% contra 35%.

