Bancada feminina tem tamanho recorde nas Casas Legislativas

247 - A bancada feminina na Câmara é de 91 parlamentares. No Senado, são 15 mulheres. Os números representam o recorde de participação feminina nas Casas Legislativas.

Na 57ª Legislatura, a Câmara subiu de 77 mulheres eleitas em 2019 para 91 em 2023. No Senado, a bancada feminina foi de 12 para 15 senadoras, sendo quatro suplentes que chegaram ao cargo após os senadores eleitos se tornarem ministros na atual administração.

No entanto, a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) apontou que o número de mulheres na Mesa Diretora diminuiu.

"Eu acho que nós iniciamos a legislatura com uma contradição: nós ampliamos o número de mulheres, o que é muito positivo, mas diminuímos o número de mulheres na Mesa Diretora. De três, agora só tem eu", disse ela ao Correio Braziliense.

"Na próxima semana, quando for debatido as comissões, isso pode ser compensado. A gente reivindica mais mulheres no comando", acrescentou.

