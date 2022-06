Bolsonaro admite fracasso e diz que não leva jeito para ser presidente (vídeo)

Bolsonaro reconheceu para um público de empresários que chegou ao poder por acaso: "nasci para ser militar, fiquei por 15 anos no Exército, entrei na política meio por acaso" edit

247 - Durante participação da abertura de um fórum de investimentos, nesta terça-feira (14), Bolsonaro admitiu o seu fracasso e reconheceu para um público de empresários que não leva jeito para ser presidente, e que chegou ao poder “por acaso”. "[Eu] não tinha nada para estar aqui [na Presidência]. Nem levo jeito.”

Bolsonaro também reconheceu a sua inoperância enquanto deputado e assumiu que o seu lugar é no Exército. “Nasci para ser militar, fiquei por 15 anos no Exército Brasileiro, entrei na política meio por acaso. Passei 28 anos dentro da Câmara [dos Deputados]."

Bolsonaro mais uma vez voltou a atacar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e ameaçar a eleição, que segundo ele “é uma questão de segurança nacional”, ao fazer menção a carta do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, informa o jornal Folha de S. Paulo.

"[Eu] não tinha nada pra estar aqui [na Presidência]. Nem levo jeito. Nasci pra ser militar", diz o presidente Bolsonaro (PL) em SP. 📹👇🏽 pic.twitter.com/86vOaUbW3l CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Folha de S.Paulo (@folha) June 14, 2022





