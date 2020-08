Bolsonaro anuncia que não vai atuar nas eleições municipais

247 - Jair Bolsonaro informou nesta sexta-feira (28) que decidiu não atuará no primeiro turno nas eleições para prefeitos, que acontece em novembro, em todo o Brasil.

"ELEIÇÕES MUNICIPAIS: - Decidi não participar, no 1° turno, nas eleições para prefeitos em todo o Brasil. - Tenho muito trabalho na presidência e, tal atividade, tomaria todo meu tempo num momento de pandemia e retomada da nossa economia", escreveu ele no Twitter.

De acordo com Bolsonaro, ele continua trabalhando para a homologação do partido Aliança pelo Brasil, criado em novembro do ano passado, depois que ele deixou o PSL, partido pelo qual foi eleito. "Continuamos viabilizar a criação do Aliança. Em comum acordo tenho conversado com 3 outros partidos para o caso de não se concretizar a tempo o Aliança", acrescentou.

Para o partido ser homologado é necessário a coleta de cerca de 500 mil assinaturas em pelo menos nove estados. As rubricas precisam ser validadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

