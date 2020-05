Bolsonaro considera indicar Aras para o STF após a demissão de Moro

247 - Após Sérgio Moro deixar a pasta ministerial da Justiça e Segurança Pública, denunciando tentativas do governo de interferir politicamente na Polícia Federal, Jair Bolsonaro avalia indicar o procurador-geral da República, Augusto Aras, para o cargo de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Dois aliados de Bolsonaro sugeriram, durante encontros realizados no Palácio da Alvorada no mês de abril, a possibilidade de Augusto Aras, chefe do Ministério Público Federal, ocupar uma vaga no STF, acrescenta a reportagem.

Bolsonaro avaliou que Aras é um bom nome, mas disse que uma indicação dependerá de sua postura em relação ao governo até o ano de 2021, segundo relatos feitos ao jornal.

