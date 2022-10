Bolsonaro dá ultimato ao STF: ou ‘baixa a temperatura’ ou ele aumenta número de ministros e obtém maioria

Bolsonaro volta a ameaçar a Suprema corte com proposta de aumento do número de ministros e indicação dos substitutos de Rosa Weber e Ricardo Lewandowski em 2023 edit

Agenda do Poder - Jair Bolsonaro está dando um ultimato ao STF: ou o Supremo modera sua atuação ou ele tomará a providência de aumentar, com apoio do Senado, o número de ministros, para obter maioria na corte. A notícia é da Folha online.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo (9) que deve avaliar a proposta de aumentar o número de ministros do STF somente após a eleição e disse que sua decisão sobre o tema vai depender da temperatura na corte.

Em entrevista para um canal no YouTube, Bolsonaro observou que, caso seja reeleito, ele poderá indicar mais dois ministros para o STF, porque Rosa Weber e Ricardo Lewandowski completarão 75 anos em 2023 e precisarão se aposentar. O atual presidente já nomeou outros dois magistrados para a corte: Kassio Nunes e André Mendonça.

O mandatário foi questionado por um dos entrevistadores sobre propostas de aumentar a composição do STF, que hoje tem 11 ministros.

“Se eu for reeleito e o Supremo baixar um pouco a temperatura… Já temos duas pessoas garantidas lá [Kassio Nunes Marques e André Mendonça], tem mais gente que é simpática à gente (…). Tem mais duas vagas para o ano que vem, talvez você descarte essa sugestão”, afirmou o presidente ao canal Pilhado.

